Premier zapowiedział, że Polska będzie pracować nad własnym odpowiednikiem Starlinka. Donald Tusk wziął udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Polska Grupa Zbrojeniowa i ICEYE Polska podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze budowy polskiego wojskowego systemu łączności satelitarnej MILSATCOM.

Szef rządu mówił, że powstanie polskiego Starlinka może potrwać kilka lat.

Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny. Zapewnia łączność internetową w ponad stu państwach.