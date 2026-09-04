Dziś w Żaganiu świętują żołnierze spod znaku husarskiego skrzydła. Na placu Generała Maczka przeprowadzono uroczysty apel z okazji święta 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Spotkanie było okazją do podsumowania roku służby, wręczenia medali oraz awansów na kolejne stopnie wojskowe.

W wydarzeniu wzięły także udział poczty sztandarowe podległych jednostek wojskowych, przedstawiciele innych mundurowych formacji, a także wojsk sojuszniczych, z którymi Czarna Dywizja współpracuje na co dzień. Jak zaznacza dowódca pancerniaków generał dywizji Sławomir Lidwa jest to czas podziękowań, ale i zobowiązań na kolejne lata. Jego podwładni zaś podkreślają, że noszenie czarnego naramiennika to dla nich wielkie wyróżnienie: