Od 30 lat w Gorzowie odbywają się Targi Kolekcjonerskie. Od niedawna gorzowscy kolekcjonerzy spotykają się w nowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Hawelańskiej 6A. Dzisiaj w sali widowiskowej wystawia się czternastu kolekcjonerów. O tym co ciekawego można zobaczyć na tej imprezie mówi Jacek Wiernicki, prezes Gorzowskiego Klubu Kolekcjonerów.

Na Targach można dzisiaj obejrzeć między innymi ciekawą wystawę odznaczeń sportowych zbieranych przez lata przez ojca Pana Cezarego Szafkowskiego.

Jak się okazuje chętnych na zabytkowe przedmioty w Gorzowie nie brakuje.

Targi Kolekcjonerskie w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Hawelańskiej 6A potrwają dzisiaj do godziny 13.00. Kolejne Targi w MCK już 4 października.