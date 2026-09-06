Zwycięstwem rekordzisty wawrowskiego toru Bartosza Bartkowiaka z Rybek Rybnik zakończył się rozegrany w podgorzowskim Wawrowie pierwszy finałowy turniej o mistrzostwo Polski w klasie 85-140 ccm. Na drugim i trzecim stopniu podium stanęli reprezentanci miejscowej Stali Marcel Zwierzyński i Oliwier Szymczak.
Sporego pecha miał Filip Rojewski z AS Akademia Lipno, który w swoim trzecim wyścigu jadąc na prowadzeniu upadał na ostatnim okrążeniu, a w wyścigu „ostatniej szansy”, również jadąc na pierwszym miejscu miał defekt motocykla. Na pocieszenie pozostało mu zwycięstwo w turnieju pożegnania z minitorem Marcela Zwierzyńskiego, Emiliana Różeckiego i Oliwiera Szymczaka. Jeszcze większego pecha miał Mikołaj Bula (Rybki Rybnik), który w 5 wyścigu uczestniczył w kraksie i złamał rękę.
Wyniki:
- Bartosz Bartkowiak (Rybki Rybnik) 13+3
- Marcel Zwierzyński (Stal Gorzów) – 12+2
- Oliwier Szymczak (Stal Gorzów) – 11+1
- Marcel Pawłowski (Speedway Rędziny) – 9+(2)+w
- Gustaw Bazydło (Akademia Wybrzeże Gdańsk) – 10
- Filip Rojewski (AS Akademia Lipno) – 9+(d)
- Emilian Różecki (Stal Gorzów) – 8
- Jakub Nowakowski (AS Akademia Lipno) – 7
- Szymon Banach (Stal Gorzów) – 7
- Franciszek Kubacki (Unia Leszno) – 6
- Eryk Dera (Falubaz Junior Zielona Góra) – 5
- Leon Ptak (Unia Leszno) – 5
- Sawin Turowski (KS Toruń) – 5
- Dominik Biernat (WTS Wrocław) – 5
- Jan Drogosz (Włókniarz Częstochowa) – 5
- Martyna Nows (Akademia Wybrzeże Gdańsk) – 0
- Mikołaj Bula (Rybki Rybnik) – 0
- Kacper Nycz (AS Akademia Lipno) – 0