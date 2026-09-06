Zwycięstwem rekordzisty wawrowskiego toru Bartosza Bartkowiaka z Rybek Rybnik zakończył się rozegrany w podgorzowskim Wawrowie pierwszy finałowy turniej o mistrzostwo Polski w klasie 85-140 ccm. Na drugim i trzecim stopniu podium stanęli reprezentanci miejscowej Stali Marcel Zwierzyński i Oliwier Szymczak.

Sporego pecha miał Filip Rojewski z AS Akademia Lipno, który w swoim trzecim wyścigu jadąc na prowadzeniu upadał na ostatnim okrążeniu, a w wyścigu „ostatniej szansy”, również jadąc na pierwszym miejscu miał defekt motocykla. Na pocieszenie pozostało mu zwycięstwo w turnieju pożegnania z minitorem Marcela Zwierzyńskiego, Emiliana Różeckiego i Oliwiera Szymczaka. Jeszcze większego pecha miał Mikołaj Bula (Rybki Rybnik), który w 5 wyścigu uczestniczył w kraksie i złamał rękę.

Wyniki: