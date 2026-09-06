Lechia Zielona Góra wysoko, bo aż 1:4 przegrała ze Świtem Szczecin 7 kolejce Betclic II ligi. Spotkanie podsumowali zawodnicy obu stron.

Zawodnicy Sebastiana Mordala zagrali dobre pierwsze 20 minut, ale później coś się załamało. W 30 minucie Świt wyszedł na prowadzenie, a w drugiej połowie trafił szybko po przerwie, dokładając później kolejne gole. Lechia mogła się odgryźć, ale Kamil Olek zmarnował rzut karny. Na otarcie łez w końcówce trafił Przemysław Bargiel. Posłuchajcie, co do powiedzenia mieli zawodnicy:

Przemysław Bargiel, Lechia Zielona Góra:

Jakub Bursztyn, Lechia Zielona Góra:

Adam Frączczak, Świt Szczecin: