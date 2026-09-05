Miłosz Bielak z Agrosu Żary i Ewelina Michnowicz z Krosna Odrzańskiego wygrali 41. Lotto Bieg Bachuza w Zielonej Górze.

Triumfatorzy na głównym dystansie 10 km uzxyskali odpowiedznio czasy 33 minuty i 56 sekund oraz 39 minut i 10 sekund. Rywalizowano także na dystansie 5 km, gdzie najszybsi byli: Liliana Młynarczyk z Astry Nowa Sól i Aleksander Wostal z Zielonej Góry. Na najkrótszym 2,5 km dystansie triumfowali pięcioboistka Anna Maliszewska z Zielonej Gory i Maciej Fularz z Zielonej Góry:

Więcej o Biegu Bachuza w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód.