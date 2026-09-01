Dozamet Nowa Sól ogłosił nabór do sekcji piłkarek. W planach są występy w lubuskiej IV lidze.
O szczegółach tego nowego projektu mówi prezes nowosolskiego klubu, Damian Stopa:
Dozamet Nowa Sól ogłosił nabór do sekcji piłkarek. W planach są występy w lubuskiej IV lidze.
O szczegółach tego nowego projektu mówi prezes nowosolskiego klubu, Damian Stopa:
Sekretarz wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll podał się do dymisji po konflikcie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. To kolejne...
W przyszłym roku Polska otrzyma 400 milionów euro z funduszu na dozbrajanie Ukrainy powiedział Polskiemu Radiu wiceminister obrony Paweł Zalewski....
Tobiasz Główczyk zdobył trzy medale podczas międzynarodowych zawodów ITTF World Para Future Lahti 2026 w tenisie stołowym. Zawodnik Startu Zielona...
Patryk Żyworonek wygrał turniej U-19 WTT Youth Contender w słoweńskim Otocec. Tenisista stołowy ZKS-u w półfinale pokonał Włocha Francesco Trevisana...
W Bibliotece Herberta odbyło się dziś uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego Zespołu Szkół nr 1 przy WZDZ w Gorzowie. Przy okazji...
W rozpoczynających się 4 października rozgrywkach ekstraklasy piłkarzy wodnych zagrają dwie gorzowskie drużyny. Pierwsza to oczywiście Alfa, która w poprzednich...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra