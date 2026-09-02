Biblioteka-Centrum Kultury w Jasieniu rozpoczęła nabór do powstającej w placówce sekcji szachowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwsze darmowe zajęcia odbędą się w październiku.

Propozycja kierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Jak zaznacza dyrektor centrum kultury Damian Siemiński zapisy trwają do końca września, jednak z powodu limitu ilości uczestników nie warto czekać z zapisami. – Spotkania będą odbywać się cyklicznie. W planach są także turnieje – podkreśla organizator:

Więcej na temat funkcjonowania sekcji znaleźć można w mediach społecznościowych Biblioteki-Centrum Kultury.