Piłkarze II-ligowej Lechii Zielona Góra podejmą w środę słynny, I-ligowy obecnie Ruch Chorzów w meczu 1. rundy Pucharu Polski.

Rywal zielonogórzan zajmuje aktualnie odległe 13. miejsce na zapleczu Ekstraklasy i jak do tej pory w sześciu ligowych spotkaniach wygrał tylko dwa, raz zremisował i trzy razy schodził z boiska pokonany.

Na sprawienie niespodzianki z uznanym rywalem liczy trener Lechii, Sebastian Mordal:

Wychowankiem Ruchu Chorzów jest aktualny pomocnik Lechii, Przemysław Bargiel. To właśnie w macierzystym klubie zadebiutował on w Ekstraklasie. Wówczas Bargiel miał zaledwie 16 lat i od tamtego momentu minęło już trochę czasu, natomiast dzisiaj jest on już ukształtowanym piłkarzem:

Początek meczu Lechii z Ruchem w środę o godz. 18.00 na popularnym „dołku”.