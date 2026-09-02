Przy zielonogórskich ulicach pojawiają się nowe nasadzenia. Wzdłuż alei Zjednoczenia pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej posadzą łącznie ponad 2 tysiące krzewów różanych, dostosowanych do warunków miejskich. Dodatkowo tysiąc kolorowych bylin upiększy przystanki autobusowe.

Jak mówi Monika Drozdek, miejska ogrodnik, nowe nasadzenia wykonywane są ronda PCK do ronda Mariana Szpakowskiego:

– W najbliższych tygodniach będziemy prowadzili sporo prac ogrodniczych – dodaje Monika Drozdek:

Warto dodać, że w tym roku Zakład Gospodarki Komunalnej posadzi łącznie około 50 tys. sztuk roślin.