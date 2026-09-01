W rozpoczynających się 4 października rozgrywkach ekstraklasy piłkarzy wodnych zagrają dwie gorzowskie drużyny.

Pierwsza to oczywiście Alfa, która w poprzednich trzech sezonach zdobywała srebrne medale mistrzostw Polski. Drugą jest zespół klubu, który aż 15 razy wygrywał rozgrywki ekstraklasy (w tym 12 razy rok po roku w latach 1980-1991) czyli Stilonu GKPW-59.

Już kilka lat temu rozpoczęliśmy starania aby zagrać w ekstraklasie i tym roku udało nam się zrealizować ten cel, mówi trener i zawodnik Michał Diakonów.