Winobranie to nie tylko koncerty, jarmark i wydarzenia związane z tradycją winiarską. Swoją propozycję dla mieszkańców przygotowała także Biblioteka Norwida.

Od 5 do 12 września w gmachu głównym biblioteki będzie można zajrzeć na Winobraniowy Kiermasz Książek. Na odwiedzających czekać będą publikacje z różnych dziedzin, literatura, komiksy, a także płyty winylowe. Książki będzie można kupić za symboliczną cenę.

– To propozycja zarówno dla osób szukających konkretnych tytułów, jak i kolekcjonerów czy tych, którzy chcą wrócić do książek znanych z dzieciństwa – podkreśla dyrektor Biblioteki Norwida Andrzej Buck:

W ramach winobraniowych wydarzeń biblioteka organizuje także akcję „Paczka dla Bezdomniaczka”. 12 września będzie można przynieść karmę lub akcesoria dla bezdomnych zwierząt i w zamian otrzymać książkę.

Andrzej Buck był gościem Rozmowy o 9.