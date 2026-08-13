Ukraina przekazała Rosji za pośrednictwem strony trzeciej propozycję, by oba kraje zaprzestały ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym – poinformowała w czwartek (13 sierpnia) agencja Reutera z powołaniem na źródła.

Kijów nie otrzymał dotychczas odpowiedzi na swoją ofertę – powiedział rozmówca agencji.

Reuters podkreślił, że w ostatnich tygodniach obie strony oświadczały, że ataki na transporty zboża i infrastrukturę na intensywnie wykorzystywanym szlaku czarnomorskim mogą w tym roku znacząco wpłynąć na światowe ceny żywności.

Zełenski: Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycje w sprawie rozmów pokojowych z Rosją

We wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycje w sprawie rozmów pokojowych z Rosją.

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1 sierpnia sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że USA gotowe są w najbliższych tygodniach sprawdzić, czy jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy.

Media podały, powołując się na źródła, że w drugiej połowie sierpnia wysłannicy prezydenta USA – Steve Witkoff i Jared Kushner, złożą wizytę w Kijowie, gdzie wezmą udział w uroczystościach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Amerykańskie zaangażowanie w mediację w konflikcie zostało ograniczone pod koniec lutego w związku z wojną z Iranem.

Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest 24 sierpnia.