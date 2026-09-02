We wszystkich żagańskich podstawówkach funkcjonują już sale wyciszeń. To miejsca, gdzie uczniowie mogą odpocząć od hałasu i nadmiaru bodźców. Pomieszczenia są wyposażone tak, aby zapewnić komfort i spędzenie chwili w ciszy.

Przeprojektowano też część korytarzy i stworzono przestrzeń do odpoczynku. Jak zaznacza wiceburmistrz Barbara Starczewska w ramach prowadzonego projektu oprócz sal wyciszeń prowadzone są zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów. – Planujemy również zorganizować warsztaty i laboratoria dla dzieci zdolnych w różnego rodzaju centrach – dodaje przedstawicielka ratusza:

Projekt potrwa do 2029 roku, a jego całkowity koszt to blisko 2 miliony złotych. Są to pieniądze unijne.