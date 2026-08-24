W wieku 91 lat zmarła Zofia Nowakowska. Całe swoje zawodowe życie poświęciła historii, edukacji i dokumentowaniu dziejów Gorzowa oraz regionu. Do Gorzowa przyjechała w 1960 roku i przez kolejne dekady dokumentowała historię miasta oraz losy jego powojennych mieszkańców.

W latach 1968–1990 kierowała Muzeum Lubuskim, a później Muzeum Okręgowym. Była także inicjatorką Klubu Pioniera i wieloletnią prezes gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Za zasługi dla kultury, edukacji i zachowania pamięci o historii regionu w 2015 roku otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.