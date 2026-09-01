Za nami miejska inauguracja roku szkolnego. Tym razem uroczyste spotkanie odbyło się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 14. Wzięli w nim udział nauczyciele z Zielonogórskich szkół oraz przedstawiciele władz miasta.

Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, zwraca uwagę na to, że nowy rok szkolny to duże emocje zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli:

– Mamy wyzwania z którymi musimy sobie poradzić – przyznaje Kamilla Jur, dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu UM:

Agnieszka Łyszkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze podkreśla, że kadra pedagogiczna jest dobrze przygotowana do nowego roku szkolnego:

– Musimy zmierzyć się z nową podstawą programową – przyznaje Sylwia Matuszak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze:

Nowy rok szkolny rozpoczęło dziś prawie 24 tysiące uczniów z Zielonej Góry.