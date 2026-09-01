W Bibliotece Herberta odbyło się dziś uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego Zespołu Szkół nr 1 przy WZDZ w Gorzowie. Przy okazji podpisano dwa ważne dla uczniów porozumienia.

W inauguracji uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Ważnym punktem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1, a Fundacją Tomka Manikowskiego „Dogonić Marzenia” oraz renomowanym, hiszpańskim producentem artykułów do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów oraz kosmetyków estetycznych.

Obie współpraca mają otworzyć przed uczniami nowe możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia, a także uwrażliwić ich na potrzeby innych ludzi. Mówi Radosław Trzaskowski, dyrektor szkoły:

Tomasz Manikowski ma plany na rozwój współpracy między prowadzoną przez siebie fundacją, a szkołą:

Na owocną współpracę z hiszpańskim partnerem liczy Bogusława Wójcik, kierownik pracowni fryzjerskiej w szkole:

W Zespole Szkół nr 1 działają branżowa szkoła I i II stopnia oraz Technikum Usług Fryzjerskich.

