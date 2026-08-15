Coraz bliżej końca przebudowy drogi powiatowej z Dzietrzychowic w kierunku Karczówki. To pierwszy z dwóch etapów inwestycji. Jego koszt to 5,5 miliona złotych. Obecnie trwa wykonywanie nawierzchni asfaltowej.

Prace obejmują budowę samej drogi, utwardzenie pobocza, przebudowę zjazdów i odwodnienia. Starosta żagański Anna Michalczuk zapewnia, że roboty idą zgodnie z założonym harmonogramem.

– To odcinek o długości ponad trzech kilometrów – zaznacza przedstawiciel samorządu:

Oba etapy inwestycji, to koszt rzędu 9 milionów złotych. Zakończenie całości zadania zaplanowano do pierwszej dekady listopada.