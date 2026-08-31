Do końca roku do Polski wpłynie jeszcze 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Będą to ostatnie dwie transze.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że mimo dwóch lat opóźnienia, zrealizowano KPO w terminie. Z programu wartego 240 miliardów złotych w polskiej gospodarce pracuje już 150 miliardów:

KPO to nowe miejsca w żłobkach, zmodernizowane szkoły, lepsza i bardziej dostępna opieka zdrowotna, nowczesny transport publiczny, inwestycje w energetykę i szybki internet.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko powiedział, że największe, strategiczne projekty będą trwały wiele lat:

KPO to skrót od Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. To unijny program reform i inwestycji, który ma wzmocnić polską gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform.