Budowa pierwszego etapu północnej obwodnicy miasta dobiega końca.

Trwają prace przy układaniu podbudowy pod nową nawierzchnię. Warstwa ścieralna ma pojawić się w przyszłym tygodniu. W poniedziałek, 24 sierpnia, kierowców czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu. Prace będą prowadzone w dwóch etapach i obejmą układanie warstwy ścieralnej na rondzie Barlineckim oraz jego wlotach. Mówi Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie:

Prace będą przebiegać w dwóch etapach:

Drogowcy zapewniają, że będą to jedne z ostatnich prac przed otwarciem nowo wybudowanego ronda.

Zmiany w organizacji ruchu

Etap pierwszy

W pierwszym etapie zamknięte zostaną około dwie trzecie ronda Barlineckiego, w tym fragment wlotu od ul. Wyszyńskiego (połowa jezdni) oraz fragment ronda wraz z wlotami od ul. Kamiennej i ul. Wyszyńskiego od strony centrum.

Ruch będzie sterowany ręcznie przez pracowników wykonawcy i będzie odbywał się z wykorzystaniem ul. Górczyńskiej oraz istniejącej przewiązki.

Etap drugi

Następnie zamknięta zostanie około jedna trzecia ronda Barlineckiego, obejmująca fragment wlotu od ul. Wyszyńskiego (połowa jezdni), północną część ronda wraz z wlotem od ul. Górczyńskiej (jezdnia północna). Ruch również będzie sterowany ręcznie przez osoby uprawnione.

Będą to jedne z ostatnich prac przed otwarciem nowo wybudowanego ronda.