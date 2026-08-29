Pokazy pszczelarskie, degustacje lokalnych wyrobów i prelekcje na temat hodowli pszczół – w Ogrodzie Botanicznym trwa VII Lubuskie Miodobranie. Zielonogórzanie mają okazję porozmawiać z pszczelarzami na temat ich codziennej pracy. Nie brakuje także atrakcji dla najmłodszych, którzy mają okazję m.in. do stworzenia domków dla ptaków.

Jak twierdzą uczestnicy imprezy, miód to lepsza alternatywa niż cukier:

– Tegoroczne zbiory miodu wypadły w okolicach normy – podkreśla Andrzej Leszko, pszczelarz ze Szklarki Radnickiej:

– W Polsce żyje kilkaset gatunków pszczół – dodaje Wojciech Dobicki, skarbnik Koła Pszczelarzy w Lubsku:

– Aby mieć pewność, że miód pochodzi z danej rośliny, należy mądrze umiejscowić ule – zaznacza Bogumił Stasiak, wiceprezes Lubuskiego Związku Pszczelarstwa:

VII Lubuskie Miodobranie potrwa do godz. 16:00. Wstęp wolny.