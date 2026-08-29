Na polu golfowym „Zawarcie” rozpoczęła się kolejna edycja West Stance.

To jedna z największych imprez motoryzacyjnych w Gorzowie. Na miejscu można zobaczyć wiele starannie wyselekcjonowanych samochodów po tuningu, czyli zmodyfikowanych zarówno mechanicznie, jak i wizualnie. Organizatorzy przygotowali również widowiskowe konkursy i atrakcje dla publiczności, więc miłośnicy motoryzacji z pewnością znajdą coś dla siebie. Mówi Adam Kuciński, jeden z organizatorów tego spotkania:

Tegoroczna, dziewiąta edycja tego wydarzenia będzie rekordowa::

Impreza na polu golfowym Zawarcie już się rozpoczęła, w programie m.in.: mini turniej gry w gollfa czy Sim Racing. Drugi dzień pokazów jutro od 12:00. Rozdanie nagród na zakończenie imprezy zaplanowano na godz. 20:00.