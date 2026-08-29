W Starej Koperni koło Żagania zorganizowano dziś gminne dożynki. W podziękowaniu za tegoroczne plony wzięły udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich i mieszkańcy regionu. Nie zabrakło tradycyjnej kuchni i ludowej muzyki.

Spotkanie przy boisku w miejscowości poprzedziła msza święta w intencji rolników, ogrodników i pszczelarzy. – Dochowujemy tradycji i spotykamy się razem po zakończonych żniwach – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

Lokalne potrawy przygotowały gospodynie z gminnych miejscowości. – Takie wydarzenia, jak dożynki jednoczą lokalną społeczność – mówią mieszkanki Starej Koperni, Łozów czy Bożnowa:

– Praca rolnika nie jest łatwa. Dziś wszyscy jesteśmy tu po to, aby im podziękować – podkreślają okoliczni mieszkańcy:

Dodajmy, że dziś rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.