Po kilkanaście tysięcy ludzi brało udział w letnich imprezach organizowanych w Gorzowie- mówił na naszej antenie prezydent Gorzowa. Podkreślał, że coraz więcej uczestników koncertów czy innych wydarzeń, to publiczność spoza miasta.

Gorzów reklamował się w miastach ościennych i dało to efekty- mówił Jacek Wójcicki.

Prezydent odniósł się też do pytania naszych słuchaczy, którzy zastanawiali się dlaczego podczas urodzin miasta strefę gastronomiczną sprzedano firmie spoza Gorzowa, a nie lokalnym przedsiębiorcom. Niektórzy narzekali przez wysokie ceny w obowiązujące w strefie. Jacek Wójcicki tłumaczy, że to normalna procedura- miasto wystosowało zapytanie ofertowe i to firma spoza Gorzowa dała najlepszą propozycję cenową. Jacek Wójcicki zapewnił jednak, że urzędnicy wsłuchują się w głos mieszkańców i w przyszłym roku będzie inaczej.

Tegoroczny cykl Dobry Wieczór Gorzów zakończy wieczorem występ rapera Mr. Polska dziś o 19 na Starym Rynku. Wstęp jest wolny.