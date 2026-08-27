Prokuratura Rejonowa w Gorzowie wszczęła dochodzenie w sprawie komentarza na Facebooku nawołującego do zabójstwa polityków Prawa i Sprawiedliwości. Podejrzana przyznała się do winy, ale stwierdziła, że nie była świadoma przestępczego charakteru swojego zachowania.

Z dowodów zebranych przez Centralne Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Gorzowie, wynika, że w piątek 21 sierpnia 2026 roku na facebookowym profilu dziennika „Fakt” zamieszczony został komentarz pod postem dotyczącym zatrzymania osoby zajmującej się zabójstwami na zlecenie. Autor wpisu stwierdził, że mężczyznę należy „zatrudnić do zlikwidowania” Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Przemysława Czarnka, Antoniego Macierewicza, Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego.

Funkcjonariusze CBZC ustalili dane personalne autora wpisu. To 55-letnia Renata W. Prokurator przedstawił kobiecie zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa wyżej wymienionych osób.

– Przesłuchana w charakterze podejrzanej Renata W. przyznała się do opublikowania wpisu. W złożonych wyjaśnieniach wskazała m.in., że formułując treść komentarza, nie miała intencji dosłownego nawoływania do pozbawienia życia kogokolwiek, a wpis stanowił wyraz jej niezadowolenia oraz braku aprobaty dla linii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Podejrzana wyraziła skruchę, podnosząc jednocześnie, iż nie miała świadomości, że jej zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa. – czytamy w komunikacie prokuratury

Wobec podejrzanej zastosowano dozór Policji. Dochodzenie dalej prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Renacie W. grozi do 3 lat więzienia.