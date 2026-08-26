Nietypową, trzymiesięczną przerwę w rozgrywkach dywizji drugiej Polskiej Ligi Baseballu Giganci Zielona Góra wykorzystują na rozgrywanie gier kontrolnych.

W miniony weekend w Katowicach Zielonogórzanie zmierzyli się z dwoma miejscowymi drużynami – zremisowali z Dziadami 13:13 oraz przegrali z drugim składem ekstraligowej Rawy 7:10. O sparingach mówi miotacz Gigantów, Jędrzej Rataj:

Wieńczący sezon turniej final four zostanie rozegrany w ostatni weekend września. W półfinale rywalem Gigantów będą Demony Miejska Górka.