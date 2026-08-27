W sobotę w Starej Koperni sołectwa z gminy Żagań podziękują uroczyście za zebrane plony. Tegoroczne dożynki rozpocznie msza święta oraz barwny korowód. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs na najpiękniejszy wieniec.

Przy świetlicy wiejskiej na przybyłych czekać będzie wiele atrakcji. Nie zabraknie lokalnych potraw, ale i strefy zabaw dla najmłodszych. – To święto wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim podziękowanie rolnikom za ich ciężką pracę. To również bardzo ważna integracja – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

Korowód dożynkowy ruszy w miejsce imprezy o godzinie 15.15.