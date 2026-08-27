W niedzielę w parku miejskim w Jasieniu zaplanowano zakończenie wakacji dla dzieci. Biblioteka-Centrum Kultury przygotowała z tej okazji kilka propozycji na aktywne spędzenie czasu. Udział w wydarzeniu jest darmowy.

Dobiega końca cykl wakacyjnych spotkań z jasieńską placówką oraz w filiach w sołectwach. Jak mówi dyrektor Damian Siemiński był to czas zabaw, integracji i kreatywnych działań najmłodszych. – Czekamy na dzieci, ale i rodziców, aby oddać się wspólnej zabawie – zaznacza organizator eventu:

Początek wydarzenia godzina 15.00.