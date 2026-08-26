Ponad 12 milionów złotych będzie kosztowała rewitalizacja Parku Tysiąclecia we Wschowie, zwanego Parkiem nad Stawami. Jest to składanka unijnej i rządowej dotacji oraz środków gminy. Trzy zbiorniki zostaną oczyszczone oraz powstanie infrastruktura parkowa i rekreacyjna. Dziś Wschowę odwiedzili członkowie Zarządu województwa Lubuskiego, którzy o inwestycji rozmawiali z władzami miasta.