Dziś w Muzeum Ziemi Wschowskiej rozpoczyna się realizacja projektu „Lato w Muzeum”. W czasie trzech dni odbędzie się kilka wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Przemysław Wojciech, dyrektor placówki.

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie muzeum przy ulicy Farnej 3 we Wschowie.