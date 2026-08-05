Dziś w Muzeum Ziemi Wschowskiej rozpoczyna się realizacja projektu „Lato w Muzeum”. W czasie trzech dni odbędzie się kilka wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Przemysław Wojciech, dyrektor placówki.
Zajęcia będą odbywać się w siedzibie muzeum przy ulicy Farnej 3 we Wschowie.
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