Przebudowana zostanie ulica Garbarska we Wschowie, która znajduje się na miejscowej starówce. Miasto otrzymało na ten cel milion sześćset tysięcy złotych dotacji z tak zwanej listy rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – Na odcinku ponad pół kilometra powstanie przede wszystkim nowa nawierzchnia jezdni i ścieżka pieszo – rowerowa, które połączą dwie ważne drogi. O inwestycji mówią Konrad Antkowiak, burmistrz Wschowy i Marek Cebula Wojewoda Lubuski.