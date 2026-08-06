Przebudowana zostanie ulica Garbarska we Wschowie, która znajduje się na miejscowej starówce. Miasto otrzymało na ten cel milion sześćset tysięcy złotych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – Na odcinku ponad pół kilometra powstanie przede wszystkim nowa nawierzchnia jezdni i ścieżka pieszo – rowerowa, które połączą dwie ważne drogi – mówi Konrad Antkowiak, burmistrz Wschowy.

– Realizacja tego typu inwestycji jest bardzo kosztowna – mówi Marek Cebula, Wojewoda Lubuski.

Na razie gotowy jest projekt techniczny zadania, którego kosztorys wynosi 2,3 miliona złotych. Po wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się realizacja inwestycji, która potrwa kilka miesięcy.