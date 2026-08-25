W najbliższy weekend na polu golfowym „Zawarcie” odbędzie się kolejna edycja West Stance.

To jedna z największych imprez motoryzacyjnych w Gorzowie. Na miejscu będzie można zobaczyć wiele starannie wyselekcjonowanych samochodów po tuningu, czyli zmodyfikowanych zarówno mechanicznie, jak i wizualnie. Organizatorzy przygotowali również widowiskowe konkursy i atrakcje dla publiczności, więc miłośnicy motoryzacji z pewnością znajdą coś dla siebie.

Mówi Adam Kuciński, jeden z organizatorów tego spotkania:

Tegoroczna, dziewiąta edycja tego wydarzenia będzie rekordowa:

Impreza rozpocznie się w sobotę, 29 sierpnia w samo południe. W tym dniu zaplanowano m.in.: mini turniej gry w gollfa czy Sim Racingu. Drugi dzień pokazów w niedzielę od 12:00. Rozdanie nagród na zakończenie imprezy zaplanowano na godz. 20:00.