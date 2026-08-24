To przełomowa umowa w historii polskiego przemysłu obronnego- mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu ramowej umowy na dostawę dla wojska kolejnych kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Piorun”.

„Pioruny” wyprodukuje zakład MESKO ze Skarżyska-Kamiennej. Ponad 80 procent zamówienia zostanie zrealizowane w ramach europejskiego instrumentu SAFE i trafi do Wojska Polskiego, pozostała część wesprze inne państwa NATO.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że „Pioruny” to produkt eksportowy polskiego przemysłu:

Kosiniak-Kamysz dodał, że wyjątkowość tej umowy polega również na jej międzynarodowym charakterze, ponieważ w ten projekt zaangażowane są Litwa, Łotwa i Królestwo Norwegii:

„Piorun” to broń wykorzystywana do obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, służ do zwalczania: dronów, śmigłowców, samolotów i pocisków manewrujących.