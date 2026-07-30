Gmina Żary otrzymała milion złotych dofinansowania do projektu pod nazwą „Aktywni Razem w Gminie Żary”. Samorząd podpisał już umowę na realizację zadania. Jego celem jest zwiększenie integracji społecznej i samodzielności mieszkańców.

Wykonawcą projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. – Dokładamy na te działania pięćdziesiąt tysięcy z gminnej rasy. Ruszamy już z początkiem października. Będziemy tu również współdziałać z Fundacją Centrum Rozwoju Społecznego. Uczestnicy skorzystają z warsztatów rozwojowych, zajęć aktywizujących czy wyjazdów integracyjnych – mówi wójt Leszek Mrożek:

Projekt potrwa do września 2028 roku.