Wypadek na DK32 na trasie Zielona Góra – Krosno Odrzańskie. Zderzyły się cztery samochody. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło po godz. 16.00 – między Zieloną Górą a Leśniowem Wielkim. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców najechał na tył innego samochodu, a następnie doszło do kolejnych zderzeń. Jeden z pojazdów wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Początkowo droga była całkowicie zablokowana. Obecnie na DK32 obowiązuje ruch wahadłowy, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.