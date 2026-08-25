Gmina Żagań modernizuje orlik przy szkole podstawowej w Tomaszowie. Koszt zadania to ponad 850 tysięcy złotych. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace są już na końcowym etapie.

Dofinansowanie pokrywa 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania wymieniono już nawierzchnię z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego i pokrycie poliuretanowe boiska wielofunkcyjnego. Jak mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk roboty obejmują także remont zaplecza socjalnego:

Inwestycję zaplanowano do listopada. Gmina zapewnia, że obiekt zostanie oddany jeszcze we wrześniu.