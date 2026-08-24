Leon Frąckowiak – zawodnik UKS Sztangiści Zielona Góra zajął drugie miejsce wśród juniorow podczas turnieju Nadziei Olimpijskich w czeskim Chebie.

Leon Frąckowiak w punktacji Sinclaire’a uzyskał 342,9 pkt, czyli 270 kg (125+145). Nasza reprezentacja okazała się najlepsza zdobywając 1675 punktów. Biało-Czerwoni wyprzedzili gospodarzy – reprezentację Czech – o ponad 100 punktów, a reprezentację Węgier o ponad 200 punktów. Pomimo drugiej pozycji Leon Frąckowiak nie do końca jest zadowolony ze swoich wyników: