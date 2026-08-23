Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra pokonali na wyjeździe z Fogo Unią Leszno 46:44 na zakończenie rundy zasadniczej w PGE Ekstralidze.

To spotkanie nie miało żadnego znaczenia dla układu tabeli. Pierwszy bieg na remis. Miejscowi byli lepsi w wyścigu młodzieżowców. Wygrał go Nazar Parnicki, przed Damianem Ratajczakiem, Kacprem Manią oraz Oskarem Huryszem. Unia wyszła na 7:5. Przewaga „Byków” rosła. Trzecia gonitwa poszła łupem ekipy z Wielkopolski, która zwyciężyła 4:2. Leszczynianie dołożyli następnie podwójne zwycięstwo w czwartym biegu. Janusz Kołodziej z Parnickim nie dali szans Ratajczakowi i Mitchelowi McDiarmidowi. Po I serii startów Unia prowadziła 16:8.

W piątym wyścigu ze startu wystrzelił Leon Madsen, a po chwili niespodziewanie dołączył do niego McDiarmid. Jednak zielonogórska para nie dowiozła podwójnego zwycięstwa. Wygrał Duńczyk, a Australijczyk spadł na trzecią pozycję. Drugi dojechał Ben Cook, a stawkę zamknął inny „Kangur” Keynan Rew. Następnie zielonogórzanie dowieźli już podwójne zwycięstwo. W szóstej gonitwie dwa pierwsze miejsca zajęli Przemysław Pawlicki i Dominik Kubera. Trzeci dojechał Piotr Pawlicki, a stawkę zamknął Mania. Unia prowadziła, ale już tylko 19:17. Następnie miejscowi dołożyli 4:2 i po II seriach startów prowadzili 23:19.

Unia rozpoczęła III serię od podwójnego zwycięstwa. Parnicki i Piotr Pawlicki zostawili w pokonanym polu Madsena i McDiarmida. Falubaz odpowiedział 4:2, kiedy to parę Kubera-Przemysław Pawlicki przedzielił jedynie Kołodziej, bo Zengota przyjechał ostatni. Zielonogórzanie zamknęli III serię podwójnym zwycięstwem, kiedy to Ratajczak i Lebiediew nie dali szans Cookowi i Rew. Było 31:29 dla Unii.

Leszczynianie zwyciężyli podwójnie w jedenastej i dwunastej gonitwie i ich przewaga wzrosła do stanu 41:31. Falubaz odpowiedział 5:1 w trzynastym wyścigu. Wówczas Lebiediew i Madsen byli szybsi od Piotra Pawlickiego i Parnickiego. Po IV seriach Unia prowadziła 42:36 i miała pewny punkt bonusowy (po zwycięstwie w Zielonej Górze 52:38).

Falubaz wygrał podwójnie czternasty wyścig i przedłużył szanse na triumf w Lesznie. Do Ratajczaka dołączył na trasie Madsen i para zielonogórzan była szybsza od Manii i Zengoty. Było 43:41. Do tego zielonogórzanie dołożyli podwójną wygraną w ostatniej gonitwie i w całym meczu zwyciężyli różnicą dwóch „oczek”. Kubera z Lebidiewem uporali się z parą Cook-Piotr Pawlicki.

Punkty dla Unii: Zengota 6, Kołodziej 6, Cook 10, Rew 1, Pi. Pawlicki 7+1, Parnicki 10+2, Mania 4+1, Konieczny ns.

Dla Falubazu: Kubera 10+2, Przem. Pawlicki 5, Madsen 8+2, McDiarmid 3, Lebiediew 11+2, Ratajczak 9, Hurysz 0, Pedersen ns.