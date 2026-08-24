Miejscami na podium zakończyli rywalizację w Drużynowym Pucharze Ekstraligi w klasie 85-140 ccm. miniżużlowcy Stali Wawrów.

W rozegranych na swoim torze dwóch ostatnich rundach podopieczni trenera Pawła Parysa plasowali się na trzecich miejscach, a w klasyfikacji generalnej zajęli drugie miejsce ustępując jedynie miniżużlowcom Motoru Lublin.

Mniej powodów do zadowolenia mieli miniżużlowcy Falubazu Junior Zielona Góra, którzy kończyli turnieje 15 i 16 rundy na 7 miejscach, a w końcowej klasyfikacji zajęli 8 miejsce tracąc do 7 w tabeli zawodników Sparty Wrocław tylko pół punktu.