Gościem Krzysztofa Baługa jest Waldemar Sługocki, poseł KO
Gościem Krzysztofa Baługa jest Waldemar Sługocki, poseł KO
Relacje Wielkiej Brytanii i Rosji są obecnie lodowate, ale między Londynem a Moskwą trwa wymiana dyplomatycznych ciosów. Kreml grozi, ambasador...
W najbliższy weekend na polu golfowym „Zawarcie” odbędzie się kolejna edycja West Stance. To jedna z największych imprez motoryzacyjnych w...
W sobotę w Żaganiu odbędzie się młodzieżowy spływ kajakowy na zakończenie wakacji. Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron-Czerna” już po raz 10...
Żarska gmina ogłosiła dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany przydomowych oczyszczalni oraz źródeł ogrzewania. Dokumenty w tej sprawie należy...
Koszykarki pierwszej drużyny gorzowskiego AZS AJP rozpoczęły dzisiaj wspólne przygotowania do nadchodzącego sezonu. Na pierwszym treningu w Arenie Gorzów pojawiły...
Donald Trump eskaluje wojnę handlową z Kanadą. Prezydent USA zapowiedział 50-proc. cła na samochody, ciężarówki, części i stal z tegokraju....
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