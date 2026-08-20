Mniej psów, ale znacznie więcej kotów – zielonogórskie przytulisko podsumowuje wakacje.

W tej chwili w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Szwajcarskiej w Zielonej Górze przebywa ponad 130 psów. W czasie wakacji do placówki trafiły także 32 czworonogi, które następnie odebrali właściciele.

Krzysztof Rukojć, dyrektor schroniska, mówi, że przed placówką także trudny czas Winobrania:

Znacznie większym problemem są koty. Od początku roku schronisko przyjęło ich już ponad 300. Obecnie jest tam około 100 dorosłych kotów i prawie 50 kociąt:

Krzysztof Rukojć był dziś gościem „Rozmowy o 9.00” w Radiu Zielona Góra. Zapis rozmowy dostępny jest na www.rzg.pl.