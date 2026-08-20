Gościem Marty Czechowskiej jest Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry
https://youtu.be/dCfCMXfauZg
Gościem Marty Czechowskiej jest Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry
https://youtu.be/dCfCMXfauZg
Zbliżają się dożynki w gminie Nowe Miasteczko. Impreza odbędzie się już w najbliższą sobotę w Gołaszynie. - To świetna okazja,...
"To był potężny atak, Rosjanie przygotowywali się do niego od dawna"- pisze prezydent Ukrainy o nocnym rosyjskim ataku na Kijów....
Z prezesem Centrów Badawczo-Rozwojowych Uniwersytetu Zielonogórskiego rozmawiamy o przyznaniu Akredytacji Ośrodka Innowacji przez ministerstwo rozwoju i technologii. Co to oznacza...
Odblokowanie pomocy dla Strefy Gazy i wycofanie kontrowersyjnego przetargu na Zachodnim Brzegu takie żądania brytyjski rząd postawił Izraelowi. Londyn zapowiedział...
Solanin gra już po raz osiemnasty. Mowa o nowosolskim festiwalu kina niezależnego, który rozpoczął się we wtorek, a uroczystą galą...
Piłkarze Warty Gorzów zremisowali przed swoją publicznością z Górnikiem Polkowice 0:0. Pierwsza połowa nie była zbyt ciekawa. Pod koniec tej...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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