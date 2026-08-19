Inflacja liczona według HICP w Polsce w lipcu w ujęciu rocznym wyniosła 3,1 proc., wobec 3,0 proc. w czerwcu – podał Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,4 proc.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Inflacja liczona według HICP

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.