Deficyt budżetu państwa po lipcu wyniósł ponad 141 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. Na koniec czerwca deficyt budżetu przekraczał 123,7 mld zł.

Z szacunkowych danych MF o wykonaniu budżetu państwa po 7 miesiącach tego roku wynika, że dochody budżetu państwa sięgnęły blisko 295,66 mld zł, co stanowi 51 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

Wydatki państwa po 7 miesiącach wyniosły blisko 474,97 mld zł, co stanowi 51,7 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. Deficyt budżetu wyniósł 141,06 mld zł, co stanowi 51,8 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

W tegorocznym budżecie zapisano, że dochody wyniosą 647,2 mld zł, wydatki – 918,94 mld zł, a deficyt – 271,74 mld zł.