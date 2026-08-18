<p><strong>Rz\u0105d zajmuje si\u0119 na dzisiejszym posiedzeniu mi\u0119dzy innymi ustaw\u0105 przyspieszaj\u0105c\u0105 realizacje inwestycji infrastrukturalnych. Ma ona mie\u0107 realny wp\u0142yw na popraw\u0119 obronno\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa Polski, ale r\u00f3wnie\u017c przyspieszy\u0107 rozw\u00f3j gospodarczy.<\/strong><\/p>\n<p>O szczeg\u00f3\u0142ach Klaudia Wr\u00f3blewska:<\/p>\n<p><audio src="https:\/\/zachod.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/9b5e8aaa5aec278e9c0ce53d86ff0f36.mp3?var=0.5360453364602713" controls="controls"><\/audio><\/p>