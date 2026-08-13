Gorzowskie przedszkole nr 33 przy ul. Walczaka przechodzi termomodernizację i modernizację energetyczną. Trwa wymiana okien, docieplanie ścian i dachu. Inwestycja ma zmniejszyć koszty utrzymania budynku.

Mówi dyrektor biura zarządu Gorzowskich Inwestycji Miejskich Ewa Iwańska:

Prace potrwają w przedszkolu przy ul. Walczaka do końca sierpnia 2028 roku. Łączny koszt projektowania, robót budowlanych oraz zarządzania przez 15 lat budynkiem wynosi ponad 4 mln złotych.

To część dużego projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, na który Gorzów pozyskał unijną dotację w kwocie niemal 50 mln zł. Wsparcie pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027.