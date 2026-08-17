Piłkarki ręczne AZS-u UZ Zielona Góra rozpoczęły w poniedziałkowy popołudnie grupowe przygotowania do nowego sezonu w I lidze.

Akademiczki trafiły do nowej dla nich grupy A, gdzie czekają ich pojedynki z nowymi zespołami m.in. Pyrkami Poznań, Energą MOS Truso Elbląg, SPR Koszalin, czy UKS Vambresia Wąbrzeźno.

O zmianach w kadrze, nowych zawodniczkach i szczegółach przygotowań rozmawialiśmy z trenerem AZS-u:

W zespole trenera Kacpra Kiersnowskiego jest kilka nowych twarzy, na czele z Amelią Zawalich, który przychodzi do Zielonej Góry z Ligi Centralnej (Dziewiątka Legnica), a ma za sobą także sezon gry na najwyższym krajowym poziomie (UKS PCM Kościerzyna). Okazuje się, że doświadczona zawodniczka bardzo szybko znalazła wspólny język z pozostałymi zielonogórskimi szczypiornistkami.

Innym z ciekawszych transferów AZS-u jest pozyskanie Natalii Sokołowskiej. Zawodniczka pochodząca z Żagania ma za sobą grę w Lidze Centralnej, a poprzedni sezon spędziła w I-ligowym SPR Koszalin, z którym teraz zielonogórzanki będą rywalizować w grupie A.

I kolejka sezonu 2026/27 w grupie A I ligi zaplanowana jest na 19-20 września.