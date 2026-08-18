Nastoletni wandale z Nowej Soli – namierzeni i zatrzymani. Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 17-latkowi, który wspólnie z młodszym kolegą uszkodził mienie o wartości ponad 13 tysięcy złotych. Nastolatkowie wybili dwie witryny sklepowe oraz porysowali osiem zaparkowanych samochodów. Starszy już usłyszał zarzuty, natomiast sprawą 16-latka zajmie się sąd rodzinny.

Do serii zniszczeń doszło w ubiegłym tygodniu. Wstępnie straty oszacowano na ponad 13 tysięcy złotych. Ostateczny bilans szkód jest ustalany.