Dwudziestu czterech milionerów i rekordzista, który zarobił ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych rocznie. Gorzowski szpital ujawnia zarobki lekarzy za 2025 rok.

To pokłosie ogólnopolskiej akcji społecznej i rządowej weryfikacji zarobków medyków, którą zapoczątkowała afera w w Szpitalu Południowym w Warszawie. Okazało się wówczas, że 28-letni Dawid Kacprzyk – łączący funkcję stołecznego radnego z pracą medyka, zarobił w ciągu jednego roku 1,6 miliona złotych.

Po tych wydarzeniach swoje działania rozpoczęła Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która postanowiła sprawdzić, jak sytuacja wygląda w innych szpitalach. W oficjalnych wnioskach domagała się udostępnienie informacji publicznej dotyczącej pełnej listy płac lekarzy w 1358 publicznych placówkach medycznych w kraju.

Dane z gorzowskiego szpitala, które opublikowała organizacja Watchdog Polska wskazują, że w ubiegłym roku na wynagrodzenia dla 505 lekarzy lecznica wydała 156,1 mln. Rekordzista zarobił 2,3 mln rocznie, a próg jednego miliona złotych rocznie przekroczyło 24. lekarzy, kolejnych 21. zarobiło ponad 700 tys. zł.

Oczywiście nie wszyscy lekarze zarobili w gorzowskiej lecznicy tak dużo. Są i tacy, których zarobki za 2025 rok to 9, 12 lub 20 tysięcy.

Przy zarobkach nie podano nazwisk lekarzy. Szpital nie zgodził się na to tłumacząc, że takie działanie naruszałoby prawo do ochrony prywatności oraz dóbr osobistych.